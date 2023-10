Atelier : Philo Marmot 2 Place Oscar Niemeyer Le Havre, 25 octobre 2023, Le Havre.

Le Havre,Seine-Maritime

Des ateliers de réflexion thématiques pour initier les 6-12 ans à la philosophie. Parce que les petits aussi se posent de grandes questions ! Qui suis-je ? Qu’est-ce que ça veut dire « grandir » ? Les adultes ont-ils toujours raison ? Les petits aussi se posent de grandes questions !

Parce qu’il n’y a pas d’âge pour apprendre à penser, à exprimer des idées et à échanger avec les autres, Philo Marmots vous invite à participer à des ateliers de réflexion thématiques pour s’éveiller à la philosophie.

Des rencontres animées par Charlie Renard, professeure de philosophie et animatrice de discussions philosophiques avec les enfants.

Les thématiques abordées sont déclinées sur plusieurs séances, avec différentes questions et différents supports (albums, films d’animations, jeux, etc.). Il est donc possible de s’inscrire à plusieurs séances.

A partir de 10 ans..

2023-10-25 15:00:00 fin : 2023-10-25 . .

2 Place Oscar Niemeyer Bibliothèque Oscar Niemeyer

Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie



Themed workshops to introduce 6-12 year-olds to philosophy. Because little ones also ask big questions! What am I? What does it mean to grow up? Are adults always right? Little ones ask big questions too!

Because there’s no age limit for learning to think, express ideas and exchange with others, Philo Marmots invites you to take part in themed workshops to awaken your interest in philosophy.

These meetings are led by Charlie Renard, philosophy teacher and facilitator of philosophical discussions with children.

The themes are discussed over several sessions, with different questions and different media (albums, animated films, games, etc.). It is therefore possible to sign up for several sessions.

Ages 10 and up.

Talleres temáticos para iniciar a los niños de 6 a 12 años en la filosofía. ¡Porque los pequeños también se hacen grandes preguntas! ¿Qué soy yo? ¿Qué significa crecer? ¿Tienen siempre razón los adultos? Los pequeños también tienen grandes preguntas

Porque no hay límite de edad para aprender a pensar, expresar ideas y hablar con los demás, Philo Marmots te invita a participar en talleres temáticos que te ayudarán a adentrarte en la filosofía.

Estos encuentros estarán dirigidos por Charlie Renard, profesor de filosofía y animador de debates filosóficos con niños.

Los temas tratados se reparten en varias sesiones, con diferentes preguntas y distintos soportes (álbumes, películas de animación, juegos, etc.). Por tanto, es posible apuntarse a varias sesiones.

Para niños a partir de 10 años.

Thematische Denkwerkstätten, um 6- bis 12-Jährige an die Philosophie heranzuführen. Denn auch die Kleinen stellen sich große Fragen! Wer bin ich? Was bedeutet es, « erwachsen zu werden »? Haben die Erwachsenen immer Recht? Auch die Kleinen stellen sich große Fragen!

Da es kein Alter gibt, um denken zu lernen, Ideen zu äußern und sich mit anderen auszutauschen, lädt Philo Marmots Sie ein, an thematischen Workshops teilzunehmen, in denen Sie sich mit der Philosophie beschäftigen können.

Die Treffen werden von Charlie Renard, einer Philosophielehrerin und Moderatorin philosophischer Diskussionen mit Kindern, geleitet.

Die behandelten Themen werden in mehreren Sitzungen mit verschiedenen Fragen und unterschiedlichen Materialien (Alben, Animationsfilme, Spiele usw.) behandelt. Es ist also möglich, sich für mehrere Sitzungen anzumelden.

Ab 10 Jahren.

Mise à jour le 2023-10-03 par Normandie Tourisme / Attitude Manche