Enquête : mystères et pâté aux pomme de terres 2 place Notre-Dame Montluçon, 10 juin 2023, Montluçon.

Montluçon,Allier

Le brouillard tombe sur la cité médiévale et les mystères s’épaississent, tel la crème fraîche du pâté aux patates ! Finira t’elle par couler ?.

2023-06-10 à 20:00:00 ; fin : 2023-06-10 . EUR.

2 place Notre-Dame Un Pion c’est Tout

Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



The fog rolls in over the medieval town and the mysteries thicken, like the crème fraîche in potato pie! Will it sink in the end?

La niebla cae sobre la ciudad medieval y los misterios se espesan, ¡como la crème fraîche del pastel de patata! ¿Se hundirá al final?

Der Nebel fällt über die mittelalterliche Stadt und die Geheimnisse werden immer dicker, wie die Sahne in der Kartoffelpastete! Wird sie untergehen?

Mise à jour le 2023-06-02 par OTI Vallée du Coeur de France