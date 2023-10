L’ENFER D’ARTOIS 2 Place Notre-Dame de Lorette Ablain-Saint-Nazaire, 9 décembre 2023, Ablain-Saint-Nazaire.

Ablain-Saint-Nazaire,Pas-de-Calais

Bienvenue dans le Pas de Calais ! Nous sommes dans l’Artois, située sur la colline de Notre Dame de Lorette, un des plateaux les plus élevés de l’Artois… Tous les ingrédients sont réunis pour la dernière course de l’Artois Trail Challenge..

2023-12-09

2 Place Notre-Dame de Lorette

Ablain-Saint-Nazaire 62153 Pas-de-Calais Hauts-de-France



Welcome to the Pas de Calais! We’re in the Artois region, on the hill of Notre Dame de Lorette, one of the highest plateaus in the Artois? All the ingredients are here for the final race of the Artois Trail Challenge.

¡Bienvenido al Paso de Calais! Estamos en la región de Artois, en la colina de Notre Dame de Lorette, una de las mesetas más altas de Artois? Todos los ingredientes están ahí para la carrera final del Artois Trail Challenge.

Willkommen in der Region Pas de Calais! Wir befinden uns im Artois, auf dem Hügel von Notre Dame de Lorette, einem der höchsten Plateaus des Artois? Alle Zutaten für das letzte Rennen der Artois Trail Challenge sind vorhanden.

