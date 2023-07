ABRESCHVILL EXPRESS : TRAIN DES SORCIERS 2 place Norbert Prévôt Abreschviller, 26 juillet 2023, Abreschviller.

Abreschviller,Moselle

A travers différents tableaux, les sorciers vont mêler art équestre, magie et ils vous mettront des étoiles plein les yeux. Lorsque les sorciers et les chevaux se rencontrent il faut laisser la magie opérer. Adresse, agilité et virtuosité vont vous émerveiller. Ces spectacles sont proposés par l’équipe de de Loïc Verstraeten « Caballeria ».Il est conseillé de réserver en ligne.. Tout public

Mercredi 2023-07-26 14:30:00 fin : 2023-07-26 18:00:00. 18 EUR.

2 place Norbert Prévôt

Abreschviller 57560 Moselle Grand Est



Through different scenes, the wizards will mix equestrian art, magic and they will put stars in your eyes. When wizards and horses meet, you have to let the magic happen. Skill, agility and virtuosity will amaze you. These shows are proposed by the team of Loïc Verstraeten « Caballeria ».

A través de diferentes escenas, los magos mezclarán arte ecuestre, magia y pondrán estrellas en tus ojos. Cuando los magos y los caballos se encuentren, tendrás que dejar que surja la magia. La destreza, la agilidad y el virtuosismo le sorprenderán. Estos espectáculos están propuestos por el equipo « Caballeria » de Loïc Verstraeten y se recomienda reservar en línea.

In verschiedenen Bildern werden die Zauberer Reitkunst und Zauberei miteinander vermischen und sie werden Ihnen Sterne in die Augen zaubern. Wenn Zauberer und Pferde sich begegnen, muss man die Magie wirken lassen. Geschicklichkeit, Beweglichkeit und Virtuosität werden Sie in Staunen versetzen. Diese Shows werden von Loïc Verstraetens Team « Caballeria » angeboten. Es wird empfohlen, online zu reservieren.

