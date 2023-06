TRAIN DES 3 MOUSQUETAIRES 2 place Norbert Prévôt Abreschviller, 18 juin 2023, Abreschviller.

Abreschviller,Moselle

C’est avec le cardinal Richelieu que vous allez faire vos premiers pas dans le monde des mousquetaires, en arrivant à la gare. Et pendant le trajet rythmé par de la musique d’époque, vont surgir des mousquetaires qui vont vous faire voyager dans le monde des films de capes et d’épées. Ensuite suivra un spectacle de dressage, combats et pleins d’autres surprises en présence de tous les personnages, que vous connaissez du roman des trois mousquetaires.. Tout public

Mardi 2023-06-18 à 14:30:00 ; fin : 2023-06-18 18:00:00. 18 EUR.

2 place Norbert Prévôt Train Forestier d’Abreschviller

Abreschviller 57560 Moselle Grand Est



It is with the cardinal Richelieu that you will make your first steps in the world of the musketeers, by arriving at the station. During the journey, accompanied by period music, the musketeers will appear and take you on a journey through the world of cloak and dagger films. Then will follow a show of dressage, fights and many other surprises in the presence of all the characters you know from the novel of the three musketeers.

Al llegar a la estación, dará sus primeros pasos en el mundo de los mosqueteros de la mano del cardenal Richelieu. Y durante el trayecto, acompañados por música de época, aparecerán los mosqueteros que le harán viajar por el mundo de las películas de capa y espada. A continuación, habrá un espectáculo de doma, peleas y muchas otras sorpresas en presencia de todos los personajes que conoce de la novela de los Tres Mosqueteros.

Mit Kardinal Richelieu machen Sie Ihre ersten Schritte in die Welt der Musketiere, wenn Sie am Bahnhof ankommen. Während der Fahrt, die von Musik aus der Epoche begleitet wird, tauchen Musketiere auf, die Sie in die Welt der Filme mit Umhängen und Schwertern entführen werden. Danach folgt eine Show mit Dressur, Kämpfen und vielen anderen Überraschungen in Anwesenheit aller Figuren, die Sie aus dem Roman « Die drei Musketiere » kennen.

Mise à jour le 2023-04-17 par TOURISME SARREBOURG MOSELLE SUD – SITE SARREBOURG