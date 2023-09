Dans le cadre de Résurgence VII – construction vivante: exposition « dispositifs d’espaces » 2 place Marsalès Souillac, 28 septembre 2023, Souillac.

Souillac,Lot

Dans le cadre du workshop de Béatrice Utrilla, enseignante à l’ENSA Toulouse et en collaboration avec Valentine Boé, commissaire de l’exposition « Construction vivante » partez à la rencontre des papiers peints exposés dans les communes du territoire Cauvaldor

Au Lycée Louis Vicat.

2 place Marsalès Lycée Louis Vicat

Souillac 46200 Lot Occitanie



As part of a workshop by Béatrice Utrilla, a teacher at ENSA Toulouse, and in collaboration with Valentine Boé, curator of the « Construction vivante » exhibition, discover the wallpapers on display in the communes of the Cauvaldor region

Lycée Louis Vicat

En el marco de un taller impartido por Béatrice Utrilla, profesora de la ENSA de Toulouse, y en colaboración con Valentine Boé, comisaria de la exposición « Construcción viva », descubra los papeles pintados expuestos en los municipios de la región de Cauvaldor

En el Liceo Louis Vicat

Im Rahmen des Workshops von Béatrice Utrilla, Lehrerin an der ENSA Toulouse, und in Zusammenarbeit mit Valentine Boé, Kuratorin der Ausstellung « Construction vivante », lernen Sie die Tapeten kennen, die in den Gemeinden des Cauvaldor-Gebiets ausgestellt sind

Im Lycée Louis Vicat

