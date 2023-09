Les effets du changement climatique sur les écosystèmes forestiers 2 Place Major Marseille 2e Arrondissement, 10 novembre 2023, Marseille 2e Arrondissement.

Comprendre le changement climatique : série de conférences scientifiques à la mairie des 2e-3e arrondissements..

2023-11-10 17:00:00 fin : 2023-11-10 19:00:00. .

Marseille 2e Arrondissement 13002 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Understanding climate change: a series of scientific lectures at the 2nd-3rd arrondissement town hall.

Comprender el cambio climático: ciclo de conferencias científicas en el ayuntamiento del distrito 2 y 3.

Den Klimawandel verstehen: Wissenschaftliche Vortragsreihe im Rathaus der 2. und 3.

Mise à jour le 2023-09-27 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille