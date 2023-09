Les effets du changement climatique sur les écosystèmes marins 2 Place Major Marseille 2e Arrondissement, 18 octobre 2023, Marseille 2e Arrondissement.

Des scientifiques viennent nous présenter les impacts du changement climatique en une série de conférences cet automne!.

2023-10-18 17:00:00

2 Place Major Mairie des 2e et 3e arrondissements

Scientists are coming to present the impacts of climate change in a series of lectures this fall!

Los científicos vienen a hablarnos de las consecuencias del cambio climático en una serie de conferencias que tendrán lugar este otoño

Wissenschaftler werden uns diesen Herbst in einer Reihe von Vorträgen über die Auswirkungen des Klimawandels informieren!

Mise à jour le 2023-09-27 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille