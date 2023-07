« La carte archéologique sous-marine de la Baie de Saint Jean-de-Luz Ciboure. A la découverte d’un patrimoine invisible”. 2 Place Louis XIV Saint-Jean-de-Luz, 22 juillet 2023, Saint-Jean-de-Luz.

David Alonso, archéologue maritime et plongeur professionnel nous parlera le 22 juillet prochain à 15h du projet de carte archéologique sous-marine de la baie de Saint-Jean-de-Luz Ciboure et de la côte basque française. Ce projet portant sur la valorisation du patrimoine culturel subaquatique de la baie s’inscrit dans le programme transfrontalier « Urpeko Ondarea » porté par les associations Itsas Begia et Insub. Objectif : dresser une cartographie et valoriser tout un patrimoine immergé méconnu dans les baies de Saint-Jean-de-Luz Ciboure et de Txingudi (Irún-Hendaye).

En ouverture de la conférence, l´équipage transfrontalier d’étudiant-e-s des universités de Bordeaux et du Pays basque embarqué sur le mythique voilier-école « El Saltillo » de passage à Saint Jean-de-Luz du 21 au 23 juillet présentera le carnet de bord de la traversée effectuée dans le cadre d’une université d’été ..

On July 22 at 3pm, David Alonso, maritime archaeologist and professional diver, will talk about the underwater archaeological map project for the bay of Saint-Jean-de-Luz Ciboure and the French Basque coast. The project is part of the cross-border « Urpeko Ondarea » program run by the Itsas Begia and Insub associations. The aim is to map and promote the little-known underwater heritage of the bays of Saint-Jean-de-Luz Ciboure and Txingudi (Irún-Hendaye).

To open the conference, the cross-border crew of students from the universities of Bordeaux and the Basque Country on board the legendary sail training ship « El Saltillo », which will be in Saint Jean-de-Luz from July 21 to 23, will present the logbook of their crossing as part of a summer university.

David Alonso, arqueólogo marítimo y submarinista profesional, nos hablará el 22 de julio a las 15.00 horas del proyecto de creación de una carta arqueológica subacuática de la bahía de San Juan de Luz Ciboure y la costa vasco-francesa. Este proyecto de valorización del patrimonio cultural subacuático de la bahía forma parte del programa transfronterizo « Urpeko Ondarea » de las asociaciones Itsas Begia e Insub. El objetivo es cartografiar y promocionar el patrimonio subacuático poco conocido de las bahías de San Juan de Luz, Ciboure y Txingudi (Irún-Hendaya).

Para inaugurar la conferencia, la tripulación transfronteriza de estudiantes de las universidades de Burdeos y el País Vasco a bordo del legendario velero escuela « El Saltillo », que estará en San Juan de Luz del 21 al 23 de julio, presentará el cuaderno de bitácora de su travesía en el marco de un curso universitario de verano.

David Alonso, Meeresarchäologe und Berufstaucher, wird uns am 22. Juli um 15 Uhr über das Projekt einer archäologischen Unterwasserkarte der Bucht von Saint-Jean-de-Luz Ciboure und der französischen Baskenküste berichten. Dieses Projekt zur Aufwertung des unter Wasser liegenden Kulturerbes der Bucht ist Teil des grenzüberschreitenden Programms « Urpeko Ondarea », das von den Vereinen Itsas Begia und Insub getragen wird. Ziel: Erstellung einer Kartografie und Aufwertung des gesamten unbekannten Unterwassererbes in den Buchten von Saint-Jean-de-Luz Ciboure und Txingudi (Irún-Hendaye).

Zu Beginn der Konferenz wird die grenzüberschreitende Studentencrew der Universitäten von Bordeaux und des Baskenlandes, die auf dem legendären Segelschulschiff El Saltillo » vom 21. bis 23. Juli in Saint Jean-de-Luz war, das Logbuch ihrer Überfahrt im Rahmen einer Sommeruniversität vorstellen.

