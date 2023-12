Visite de la Micro-Folie 2 place Leclerc Civray Catégories d’Évènement: Civray

Vienne Visite de la Micro-Folie 2 place Leclerc Civray, 1 décembre 2023, Civray. Civray,Vienne Diffusion du Ballet Le Lac des cygnes – Opéra de Paris

Réalité Virtuelle : Âme de danseuse.

2023-12-28 fin : 2023-12-28 . .

2 place Leclerc Micro-Folie

Civray 86400 Vienne Nouvelle-Aquitaine



Broadcast of Swan Lake Ballet ? Paris Opera

Virtual Reality: A dancer’s soul Retransmisión del Ballet del Lago de los Cisnes ? Ópera de París

Realidad virtual: el alma de una bailarina Übertragung des Balletts Schwanensee ? Pariser Oper

Mise à jour le 2023-11-25 par Office de Tourisme de Civraisien en Poitou

2 place Leclerc
Adresse: 2 place Leclerc Micro-Folie
Ville: Civray
Departement: Vienne
latitude: 46.1480943
longitude: 0.2960565

