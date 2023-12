Visite de la Micro-Folie 2 place Leclerc Civray, 1 décembre 2023, Civray.

Civray,Vienne

Visite Libre / Collection Les Résidences Royales Européennes

Réalité Virtuelle : Arpenter les couloirs de l’Opéra comique.

2023-12-20 fin : 2023-12-20 17:00:00. .

2 place Leclerc Micro-Folie

Civray 86400 Vienne Nouvelle-Aquitaine



Open House / Les Résidences Royales Européennes Collection

Virtual Reality: Walking the corridors of the Opéra Comique

Jornada de puertas abiertas / Colección de residencias reales europeas

Realidad virtual: recorrer los pasillos de la Ópera Cómica

Freie Besichtigung / Sammlung Die Königlichen Residenzen Europas

Virtuelle Realität: Die Gänge der Opéra comique durchschreiten

Mise à jour le 2023-11-25 par Office de Tourisme de Civraisien en Poitou