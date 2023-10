Marché de Noël : artisans & créateurs locaux 2 place Latour Maubourg Valence, 2 décembre 2023, Valence.

Valence,Drôme

Votre caviste « Ici et là » vous propose son marché de Noël ! Des artisans et créateurs locaux seront présents tout au long de cette journée dégustation vins et spiritueux..

2023-12-02 10:00:00 fin : 2023-12-02 18:00:00. .

2 place Latour Maubourg Ici et là

Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Your « Ici et là » wine shop is hosting its Christmas market! Local artisans and creators will be on hand throughout the day for wine and spirits tastings.

Su tienda de vinos « Ici et là » celebra su mercado navideño Los artesanos y diseñadores locales estarán presentes durante todo el día para degustar vinos y licores.

Ihr Weinhändler « Ici et là » bietet Ihnen seinen Weihnachtsmarkt an! Lokale Kunsthandwerker und Designer sind den ganzen Tag über anwesend und bieten Wein- und Spirituosenverkostungen an.

Mise à jour le 2023-10-16 par Valence Romans Tourisme