Atelier : promouvoir son projet musical 2 place Kubler Sélestat, samedi 27 janvier 2024.

Sélestat Bas-Rhin

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-27 14:00:00

fin : 2024-01-27 17:00:00

Atelier et formation dans la filière musicale

Quelle stratégie adopter en fonction de son projet ? Avec quels outils approcher les médias ? Comment et par quels moyens entrer en contact avec eux ? Quels sont les différents types de médias et leur portée ? Quel est le rôle de l’attaché.e de presse ?

Intervenante : Bérénice Dupré – Papier Musique, Agence de Promotion Musicale

EUR.

2 place Kubler

Sélestat 67600 Bas-Rhin Grand Est



Mise à jour le 2024-01-06 par Sélestat Haut-Koenigsbourg Tourisme