Atelier : construire le rétroplanning de son projet musical 2 place Kubler Sélestat, 25 novembre 2023, Sélestat.

Sélestat,Bas-Rhin

Atelier et formation dans la filière musicale.

2023-11-25 fin : 2023-11-25 17:00:00. EUR.

2 place Kubler

Sélestat 67600 Bas-Rhin Grand Est



Workshop and training in the music industry

Talleres y formación en la industria musical

Workshops und Ausbildung in der Musikbranche

Mise à jour le 2023-10-23 par Sélestat Haut-Koenigsbourg Tourisme