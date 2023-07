VISITE GUIDÉE – À LA RECHERCHE DE LA MERLUSSE 2 Place Jules Ferry Saint-Dié-des-Vosges, 12 juillet 2023, Saint-Dié-des-Vosges.

Saint-Dié-des-Vosges,Vosges

Pars à la découverte de Saint-Dié-des-Vosges, de son histoire et des ses lieux incontournables a la recherche de la cachette secrète de la Merlusse et gagne un petit cadeau à la fin.

Visite pour les enfants de 5 à 12 ans.

Sur réservation obligatoire la veille de la sortie dernier délai.. Enfants

Mercredi 14:30:00 fin : . EUR.

2 Place Jules Ferry La Boussole – Office de Tourisme

Saint-Dié-des-Vosges 88100 Vosges Grand Est



Discover Saint-Dié-des-Vosges, its history and its must-see places in search of the Merlusse’s secret hideout, and win a little gift at the end.

Visit for children aged 5 to 12.

Must be booked by the day before the tour.

Descubra Saint-Dié-des-Vosges, su historia y sus lugares imprescindibles en busca del escondite secreto de los Merlusse y gane un regalito al final.

Visita para niños de 5 a 12 años.

Reserva obligatoria hasta el último día anterior a la visita.

Entdecke Saint-Dié-des-Vosges, seine Geschichte und seine unumgänglichen Orte auf der Suche nach dem Geheimversteck der Merlusse und gewinne am Ende ein kleines Geschenk.

Besichtigung für Kinder von 5 bis 12 Jahren.

Mit obligatorischer Reservierung am Vortag des Ausflugs letzter Termin.

Mise à jour le 2023-06-29 par OT SAINT DIE DES VOSGES