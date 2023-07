VISITE GUIDÉE – PARCOURS DU PETIT DÉODATIEN 2 Place Jules Ferry Saint-Dié-des-Vosges, 12 juillet 2023, Saint-Dié-des-Vosges.

Saint-Dié-des-Vosges,Vosges

Tu souhaites connaître Saint-Dié-des-Vosges comme ta poche ?

Apprends son histoire en t’amusant et gagne un super cadeau ! Des énigmes à découvrir, des rébus à traduire !

Le parcours du petit Déodatien est une visite ludique de la ville de Saint-Dié pour les enfants de 5 à 12 ans.

Réservation obligatoire jusqu’à la veille de la visite dernier délai.. Enfants

2 Place Jules Ferry La Boussole – Office de Tourisme

Saint-Dié-des-Vosges 88100 Vosges Grand Est



Would you like to know Saint-Dié-des-Vosges like the back of your hand?

Have fun learning about its history and win a great gift! Discover riddles and translate rebus!

Le parcours du petit Déodatien is a fun tour of the town of Saint-Dié for children aged 5 to 12.

Reservations required until the day before the tour.

¿Le gustaría conocer Saint-Dié-des-Vosges como la palma de su mano?

¡Diviértete conociendo su historia y gana un magnífico regalo! ¡Enigmas por descubrir, rebus por traducir!

Le parcours du petit Déodatien es un recorrido lúdico por la ciudad de Saint-Dié para niños de 5 a 12 años.

Las reservas deben realizarse antes de la víspera de la visita.

Du möchtest Saint-Dié-des-Vosges wie deine Westentasche kennenlernen?

Lerne spielerisch seine Geschichte kennen und gewinne ein tolles Geschenk! Rätsel zu entdecken, Rebus zu übersetzen!

Der Parcours des kleinen Déodatien ist ein spielerischer Rundgang durch die Stadt Saint-Dié für Kinder von 5 bis 12 Jahren.

Eine Reservierung ist bis zum letzten Tag vor dem Besuch erforderlich.

