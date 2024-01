NUITS DE LA LECTURE À LA MÉDIATHÈQUE 2 Place Jules Ferry Saint-Dié-des-Vosges, samedi 20 janvier 2024.

Saint-Dié-des-Vosges Vosges

Début : Samedi 2024-01-20 15:00:00

fin : 2024-01-20 17:00:00

Les 8e Nuits de la lecture, événement national organisé par le Centre national du livre (CNL) se tiendront du 18 au 21 janvier 2024. Le thème de cette année est « le Corps ».

La Boussole accueille dans sa salle d’exposition les photographies de Dominique Pichard, ancien élève du BTS photographique de Saint-Dié-des-Vosges. « Figures libres » est l’aboutissement de dix années de photojournalisme dans le milieu du tatouage, une proposition de réflexion sur l’évolution du ‘dixième art’. « À corps écrits » a été réalisée lors d’une résidence à la Bibliothèque Humaniste de Sélestat, le temps du chantier de restructuration. Elle est née d’une rencontre éphémère entre le fonds précieux de la bibliothèque et la collection de textes ou de gravures tatoués sur le corps des modèles.

Mercredi à Jean de la Fontaine entre 10 h 30 et 11 h, lecture du Supplice de la Banane et autres histoires horribles de Madlena Szeliga par les médiathécaires. Le corps des légumes et des fruits subissent eux-aussi des transformations. Si ceux-ci avaient des sentiments, comment vivraient-ils leurs expériences du potager et du verger à l’assiette en passant par la planche-à-découper, le robot-mixeur ou encore le hachoir ? À partir de 8 ans.

Samedi à la Boussole à 10 h 30 : Isabelle Autissier, navigatrice et écrivaine rencontre Delphine Grouès, autrice et directrice de l’Institut des compétences et de l’innovation de Sciences Po, pour échanger sur un thème commun à partir de leurs romans respectifs : la Patagonie. Dédicaces à l’issue de la rencontre avec la librairie le Neuf.

à 15 h : Sur le Pont : Dans une ambiance de veillée, rythmée par la musique de Pascal Ducourtioux, Isabelle Autissier, fait partager son intimité de marin, ses souvenirs et ses émotions.

Retrouvez les découvreurs du cap Horn, les souvenirs de petite fille qui voit neiger sur la mer, un matelot amoureux d’une sirène, la chanson des sardines, le ballet des dauphins… Devenez passager de ce bateau imaginaire, dans des tribulations maritimes aux quatre coins du monde.

Dimanche, La Boussole sera ouverte pour des animations : lectures et expériences de réalité virtuelle.Tout public

0 EUR.

2 Place Jules Ferry La Boussole

Saint-Dié-des-Vosges 88100 Vosges Grand Est



