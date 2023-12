CONTE MUSICAL « LA BOUSSOLE » 2 Place Jules Ferry Saint-Dié-des-Vosges, 4 décembre 2023, Saint-Dié-des-Vosges.

Saint-Dié-des-Vosges,Vosges

Répétition publique et création du conte musical La Boussole de Franck Natan, texte de Murièle Dreyfus pour ensemble instrumental, chœur d’ enfants et récitant. Direction : Willy François. Répétition publique de 9h à 12h salle Autissier (attention places limitées) et concert à 14h dans l’atrium de la médiathèque de La Boussole, entrée libre.. Tout public

Samedi 2023-12-09 14:00:00 fin : 2023-12-09 12:00:00. 0 EUR.

2 Place Jules Ferry La Boussole – Médiathèque

Saint-Dié-des-Vosges 88100 Vosges Grand Est



Public rehearsal and creation of the musical tale La Boussole by Franck Natan, text by Murièle Dreyfus for instrumental ensemble, children’s choir and narrator. Conductor: Willy François. Public rehearsal from 9am to 12pm in the Salle Autissier (limited seating) and concert at 2pm in the atrium of the La Boussole media library, free admission.

Ensayo público y creación del cuento musical La Boussole de Franck Natan, texto de Murièle Dreyfus para conjunto instrumental, coro de niños y narrador. Dirección musical: Willy François. Ensayo público de 9:00 a 12:00 h en la Sala Autissier (plazas limitadas) y concierto a las 14:00 h en el atrio de la mediateca La Boussole, entrada libre.

Öffentliche Probe und Uraufführung des musikalischen Märchens La Boussole von Franck Natan, Text von Murièle Dreyfus für Instrumentalensemble, Kinderchor und Sprecher. Leitung: Willy François. Öffentliche Probe von 9 bis 12 Uhr im Salle Autissier (Achtung: begrenzte Plätze) und Konzert um 14 Uhr im Atrium der Mediathek La Boussole, freier Eintritt.

Mise à jour le 2023-11-29 par OT SAINT DIE DES VOSGES