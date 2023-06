ARBRES ET FLEURS ET AUTRES PLANTES DES VOSGES, UN MONDE EXTRAORDINAIRE ! 2 Place Jules Ferry Saint-Dié-des-Vosges, 23 août 2023, Saint-Dié-des-Vosges.

Saint-Dié-des-Vosges,Vosges

Par leur aspect ou leurs couleurs, les végétaux, gros ou petits, embellissent le massif des Vosges. Mais ils sont surtout une richesse fantastique pour la nature et les humains.

Venez découvrir leur fragilité mais aussi leurs super-pouvoirs, qui vont vous réserver de nombreuses surprises…

Le Parc naturel régional des Ballons des Vosges propose un programme d’animation à destination des familles, mêlant jeux, ateliers, exposition et anecdotes. Un programme confié à l’Association Etc.Terra.

Animations gratuites sur inscription.. Tout public

Mercredi 2023-08-23 à 14:00:00 ; fin : 2023-08-23 17:15:00. 0 EUR.

2 Place Jules Ferry La Boussole – Médiathèque

Saint-Dié-des-Vosges 88100 Vosges Grand Est



By their appearance or their colors, plants, large or small, embellish the Vosges massif. But above all, they are a fantastic resource for nature and mankind.

Come and discover their fragility, but also their super-powers, which will hold many surprises in store for you…

The Ballons des Vosges Regional Nature Park is offering a program of activities for families, combining games, workshops, exhibitions and anecdotes. A program entrusted to the Association Etc.Terra.

Free activities upon registration.

Por su aspecto o sus colores, las plantas, grandes o pequeñas, embellecen el macizo de los Vosgos. Pero, sobre todo, son un recurso fantástico para la naturaleza y las personas.

Venga a descubrir su fragilidad, pero también sus superpoderes, que le depararán muchas sorpresas…

El Parque Natural Regional de los Ballons des Vosges propone un programa de actividades para familias que combina juegos, talleres, exposiciones y anécdotas. El programa ha sido confiado a la Asociación Etc.Terra.

Actividades gratuitas previa inscripción.

Durch ihr Aussehen oder ihre Farben verschönern große und kleine Pflanzen das Vogesenmassiv. Vor allem aber sind sie ein fantastischer Reichtum für die Natur und die Menschen.

Entdecken Sie ihre Zerbrechlichkeit, aber auch ihre Superkräfte, die Ihnen viele Überraschungen bereiten werden…

Der regionale Naturpark Ballons des Vosges bietet ein Animationsprogramm für Familien an, das Spiele, Workshops, Ausstellungen und Anekdoten miteinander verbindet. Das Programm wird von der Association Etc.Terra organisiert.

Kostenlose Animationen nach Anmeldung.

Mise à jour le 2023-06-10 par OT SAINT DIE DES VOSGES