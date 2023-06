SUR LA PISTE DES PETITES ET GROSSES BÊTES DU MASSIF DES VOSGES ! 2 Place Jules Ferry Saint-Dié-des-Vosges, 16 août 2023, Saint-Dié-des-Vosges.

Saint-Dié-des-Vosges,Vosges

Une faune très diversifiée peuple le massif des Vosges, qu’elle soit à poils, à plumes, à écailles ou même… à peau nue ! Venez à la rencontre de certains d’entre eux, qu’ils soient rares ou très présents autour de nous, pour découvrir leurs particularités et les dangers qui pèsent parfois sur eux.

Le Parc naturel régional des Ballons des Vosges propose un programme d’animation à destination des familles, mêlant jeux, ateliers, exposition et anecdotes. Un programme confié à l’Association Etc.Terra.

Animations gratuites sur inscription.. Tout public

Mercredi 2023-08-16 à 16:00:00 ; fin : 2023-08-16 15:15:00. 0 EUR.

2 Place Jules Ferry La Boussole – Médiathèque

Saint-Dié-des-Vosges 88100 Vosges Grand Est



The Vosges mountains are home to a wide variety of fauna, whether furry, feathered, scaly or even… bare-skinned! Come and meet some of them, whether they are rare or very present around us, to discover their particularities and the dangers that sometimes weigh on them.

The Ballons des Vosges Regional Nature Park is offering a program of activities for families, combining games, workshops, exhibitions and anecdotes. A program entrusted to the Association Etc.Terra.

Free activities upon registration.

Las montañas de los Vosgos albergan una fauna muy variada, ya sea peluda, emplumada, escamosa o incluso… ¡de piel desnuda! Venga a conocer a algunos de ellos, ya sean raros o muy comunes, y descubra sus particularidades y los peligros a los que a veces se enfrentan.

El Parque Natural Regional de los Ballons des Vosges propone un programa de actividades para familias que combina juegos, talleres, exposiciones y anécdotas. El programa ha sido confiado a la Asociación Etc.Terra.

Actividades gratuitas previa inscripción.

Eine sehr vielfältige Fauna bevölkert das Vogesenmassiv, sei es mit Haaren, Federn, Schuppen oder sogar… mit nackter Haut! Begegnen Sie einigen von ihnen, seien sie selten oder um uns herum sehr präsent, um ihre Besonderheiten und die Gefahren, die manchmal auf ihnen lasten, zu entdecken.

Der regionale Naturpark Ballons des Vosges bietet ein Animationsprogramm für Familien an, das Spiele, Workshops, eine Ausstellung und Anekdoten miteinander verbindet. Das Programm wird vom Verein Etc.Terra betreut.

Kostenlose Animationen nach Anmeldung.

Mise à jour le 2023-06-10 par OT SAINT DIE DES VOSGES