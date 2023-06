LA NATURE VOSGIENNE SOUS TOUTES SES FORMES 2 Place Jules Ferry Saint-Dié-des-Vosges, 8 juillet 2023, Saint-Dié-des-Vosges.

Saint-Dié-des-Vosges,Vosges

Le massif des Vosges est une véritable mosaïque, composée par un ensemble exceptionnel de milieux naturels très différents. Venez les explorer et tenter de percer leurs mystères.

Le Parc naturel régional des Ballons des Vosges propose un programme d’animation à destination des familles, mêlant jeux, ateliers, exposition et anecdotes. Un programme confié à l’Association Etc.Terra.

Animations gratuites sur inscription.. Tout public

Samedi 2023-07-08 à 14:00:00 ; fin : 2023-07-08 17:15:00. 0 EUR.

2 Place Jules Ferry La Boussole – Médiathèque

Saint-Dié-des-Vosges 88100 Vosges Grand Est



The Vosges massif is a veritable mosaic, made up of an exceptional array of very different natural environments. Come and explore them and try to unravel their mysteries.

The Ballons des Vosges Regional Nature Park is offering a program of activities for families, combining games, workshops, exhibitions and anecdotes. A program entrusted to the Association Etc.Terra.

Free activities upon registration.

El macizo de los Vosgos es un verdadero mosaico, compuesto por un conjunto excepcional de entornos naturales muy diferentes. Venga a explorarlos e intente desentrañar sus misterios.

El Parque Natural Regional de los Ballons des Vosges propone un programa de actividades para familias que combina juegos, talleres, exposiciones y anécdotas. El programa ha sido confiado a la Asociación Etc.Terra.

Actividades gratuitas previa inscripción.

Die Vogesen sind ein wahres Mosaik, das aus einer außergewöhnlichen Ansammlung sehr unterschiedlicher natürlicher Lebensräume besteht. Erkunden Sie sie und versuchen Sie, ihre Geheimnisse zu lüften.

Der regionale Naturpark Ballons des Vosges bietet ein Animationsprogramm für Familien an, das Spiele, Workshops, eine Ausstellung und Anekdoten umfasst. Das Programm wurde dem Verein Etc.Terra anvertraut.

Kostenlose Animationen nach Anmeldung.

Mise à jour le 2023-06-10 par OT SAINT DIE DES VOSGES