VISITE GUIDÉE – HISTOIRE DE LA CITÉ 2 place Jules Ferry Saint-Dié-des-Vosges, 12 juillet 2023, Saint-Dié-des-Vosges.

Saint-Dié-des-Vosges,Vosges

De 669 à nos jours venez découvrir les trésors de la ville et son étonnante histoire. De Saint-Déodat aux celtes puis les 2 grandes guerres et la reconstruction qui en à découlé, Saint-Dié-des-Vosges vous surprendra ! Départ à partir de 5 personnes minimum et 15 personnes maximum.

Rendez-vous à l’Office de Tourisme de Saint-Dié-des-Vosges.

Sur réservation obligatoire à l’Office de Tourisme la veille de la sortie dernier délai.. Tout public

Jeudi 14:30:00 fin : . 9 EUR.

2 place Jules Ferry Office de Tourisme de Saint-Dié-des-Vosges

Saint-Dié-des-Vosges 88100 Vosges Grand Est



From 669 to our days, come and discover the treasures of the city and its amazing history. From Saint-Déodat to the Celts and then the 2 great wars and the reconstruction that followed, Saint-Dié-des-Vosges will surprise you! Departure from 5 people minimum and 15 people maximum.

Meeting point at the Tourist Office of Saint-Dié-des-Vosges.

Reservations are required at the Tourist Office the day before the tour.

Desde el año 669 hasta nuestros días, venga a descubrir los tesoros de la ciudad y su sorprendente historia. De Saint-Déodat a los celtas, pasando por las 2 Grandes Guerras y la reconstrucción posterior, Saint-Dié-des-Vosges le sorprenderá Mínimo 5 personas y máximo 15.

Encuentro en la Oficina de Turismo de Saint-Dié-des-Vosges.

Reserva previa en la Oficina de Turismo la víspera de la visita.

Von 669 bis heute entdecken Sie die Schätze der Stadt und ihre erstaunliche Geschichte. Von Saint-Déodat über die Kelten bis hin zu den beiden großen Kriegen und dem anschließenden Wiederaufbau – Saint-Dié-des-Vosges wird Sie überraschen! Abfahrt ab mindestens 5 und höchstens 15 Personen.

Treffpunkt: Office de Tourisme de Saint-Dié-des-Vosges.

Reservierung im Office de Tourisme am Vortag des Ausflugs erforderlich.

Mise à jour le 2023-06-29 par OT SAINT DIE DES VOSGES