Juergen Teller, i need to live 2 Place Joffre Paris, 16 décembre 2023, Paris.

Paris,Paris

Du 16 décembre 2023 au 9 janvier 2024, accédez à l’œuvre de Juergen Teller avec la plus grande exposition qui lui ait été consacrée. Le Grand Palais éphémère expose la diversité des productions du photographe, dans une scénographie immersive..

2023-12-16 fin : 2023-01-09 . .

2 Place Joffre Grand Palais éphèmère – Champ-de-Mars

Paris 75007 Paris Île-de-France



From December 16, 2023 to January 9, 2024, access the work of Juergen Teller with the largest exhibition ever devoted to him. The ephemeral Grand Palais showcases the diversity of the photographer’s productions, in an immersive scenography.

Del 16 de diciembre de 2023 al 9 de enero de 2024, acceda a la obra de Juergen Teller con la mayor exposición jamás dedicada a él. El efímero Grand Palais mostrará la diversidad de la obra del fotógrafo en una escenografía inmersiva.

Vom 16. Dezember 2023 bis zum 9. Januar 2024 können Sie das Werk von Juergen Teller in der größten Ausstellung, die ihm je gewidmet wurde, kennenlernen. Der Grand Palais éphémère zeigt die Vielfalt der Werke des Fotografen in einer immersiven Szenografie.

Mise à jour le 2023-10-18 par Choose Paris Region