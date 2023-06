ATELIER THÉÂTRE + EXTRAIT DE SPECTACLE 2 Place Jean Jaurès Bruyères, 2 juillet 2023, Bruyères.

Bruyères,Vosges

Atelier théâtre

proposé par le théâtre du peuple de Bussang

Déroulement de l’atelier

13 h 30 à 14 h 00 : extrait du spectacle « Je voudrais parler de Duras » OUVERT A TOUS

14 h 00 à 14 h 30 : pause

14 h 30 à 18 h 30 : atelier (4 heures)

Inscription obligatoire – nombre de place limitée – A partir de 14 ans – Gratuit

La participation à cet atelier donne droit à un tarif réduit pour le spectacle joué au Théâtre du peuple de Bussang cet été.. Enfants

Dimanche 2023-07-02 à 13:30:00 ; fin : 2023-07-02 18:30:00. 0 EUR.

2 Place Jean Jaurès Salle des fêtes

Bruyères 88600 Vosges Grand Est



Theater workshop

proposed by the théâtre du peuple de Bussang

Workshop schedule

1:30 pm to 2:00 pm: excerpt from the show « Je voudrais parler de Duras » OPEN TO ALL

2:00 pm to 2:30 pm: break

2:30 pm to 6:30 pm: workshop (4 hours)

Registration required ? limited number of places ? Ages 14 and over ? Free

Participation in this workshop entitles you to a reduced rate for the show performed at the Théâtre du peuple de Bussang this summer.

Taller de teatro

organizado por el Théâtre du peuple de Bussang

Desarrollo del taller

de 13:30 a 14:00 h: extracto del espectáculo « Je voudrais parler de Duras » ABIERTO A TODOS

14:00 a 14:30: pausa

de 14.30 a 18.30 h: taller (4 horas)

Inscripción obligatoria ? plazas limitadas ? A partir de 14 años ? Gratis

La participación en este taller da derecho a una tarifa reducida para el espectáculo representado en el Théâtre du peuple de Bussang este verano.

Theater-Workshop

angeboten vom Théâtre du peuple de Bussang

Ablauf des Workshops

13.30 bis 14.00 Uhr: Auszug aus dem Stück « Je voudrais parler de Duras » OFFEN FÜR ALLE

14.00 bis 14.30 Uhr: Pause

14.30 bis 18.30 Uhr: Workshop (4 Stunden)

Anmeldung erforderlich ? begrenzte Anzahl an Plätzen ? Ab 14 Jahren ? Kostenlos

Die Teilnahme an diesem Workshop berechtigt zu einem ermäßigten Preis für die Aufführung, die im Sommer im Théâtre du peuple de Bussang aufgeführt wird.

