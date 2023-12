EXPOSITION DE NOËL AU MUSÉE 2 place Jean Guihard Blain, 3 décembre 2023, Blain.

Blain,Loire-Atlantique

Thème de cette année : « Les jouets d’antan ». Exposition organisée par le Musée de Blain, dans le hall de l’Office de Tourisme – Entrée gratuite.

2023-12-08 fin : 2024-01-26 . .

2 place Jean Guihard

Blain 44130 Loire-Atlantique Pays de la Loire



This year’s theme: « Toys of yesteryear ». Exhibition organized by the Musée de Blain, in the lobby of the Tourist Office – Free admission

Tema de este año: « Juguetes de antaño ». Exposición organizada por el Museo de Blain, en el vestíbulo de la Oficina de Turismo – Entrada gratuita

Thema in diesem Jahr: « Spielzeug von früher ». Ausstellung, organisiert vom Museum von Blain, in der Halle des Fremdenverkehrsamtes – Freier Eintritt

