EXPOSITION 2 place Jean Guihard, 1 mars 2023, Blain.

Exposition de peintures abstraites et poèmes de Khadija Rousseau, dans hall de l’Office de Tourisme, organisée par le Musée. Entrée libre..

2023-03-01 à 2023-03-31

2 place Jean Guihard Hall de l’Office de Tourisme

Blain 44130 Loire-Atlantique Pays de la Loire



Exhibition of abstract paintings and poems by Khadija Rousseau, in the lobby of the Tourist Office, organized by the Museum. Free entrance.

Exposición de pinturas abstractas y poemas de Khadija Rousseau, en el vestíbulo de la Oficina de Turismo, organizada por el Museo. Entrada gratuita.

Ausstellung abstrakter Gemälde und Gedichte von Khadija Rousseau, in der Halle des Fremdenverkehrsamts, organisiert vom Museum. Freier Eintritt.

Mise à jour le 2023-03-01 par eSPRIT Pays de la Loire