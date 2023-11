OUATOU 2 place Jean-Claude Boulard Coulaines, 12 mars 2024, Coulaines.

Coulaines,Sarthe

THEATRE SANS PAROLE-MARIONNETTE ET MUSIQUE – NOT4COMPAGNIE (Manvilliers-28) – Jeune public de 1 à 6 ans – Durée: 40 min – Espace culturel Henri Salvador à Coulaines -.

2024-03-12 fin : 2024-03-12 . EUR.

2 place Jean-Claude Boulard Espace culturel Henri Salvador

Coulaines 72190 Sarthe Pays de la Loire



THEATRE SANS PAROLE-MARIONNETTE ET MUSIQUE – NOT4COMPAGNIE (Manvilliers-28) – Young audience from 1 to 6 years – Duration: 40 min – Espace culturel Henri Salvador à Coulaines – France

TEATRO SIN PALABRAS-MARIONETTE Y MÚSICA – NOT4COMPAGNIE (Manvilliers-28) – Público joven de 1 a 6 años – Duración: 40 min – Espace culturel Henri Salvador de Coulaines – Francia

THEATRE SANS PAROLE-MARIONNETTE ET MUSIQUE – NOT4COMPAGNIE (Manvilliers-28) – Junges Publikum von 1 bis 6 Jahren – Dauer: 40 Min. – Espace culturel Henri Salvador in Coulaines – – 1. Juli 2011

