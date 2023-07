Médiathèque Voyelles 2, Place Jacques Félix Charleville-Mézières, 12 juillet 2023, Charleville-Mézières.

Charleville-Mézières,Ardennes

La médiathèque Voyelles, qui reste la bibliothèque centrale de Charleville-Mézières, conserve des collections très anciennes (du Moyen Âge au 19e siècle) et des fonds spécialisés, notamment sur Rimbaud et les Ardennes. Elle propose des collections imprimées et audiovisuelles dans tous les domaines et pour tous les publics. Elle dispose d’une salle multimédia ainsi que d’une salle de spectacle..

2, Place Jacques Félix

Charleville-Mézières 08000 Ardennes Grand Est



The Vowels media library, which remains the central library of Charleville-Mézières, preserves very old collections (from the Middle Ages to the 19th century) and specialized collections, in particular on Rimbaud and the Ardennes. It offers printed and audiovisual collections in all fields and for all audiences. It has a multimedia room as well as an auditorium.

La mediateca de Voyelles, que sigue siendo la biblioteca central de Charleville-Mézières, alberga fondos muy antiguos (desde la Edad Media hasta el siglo XIX) y colecciones especializadas, en particular sobre Rimbaud y las Ardenas. Ofrece colecciones impresas y audiovisuales en todos los ámbitos y para todos los públicos. Cuenta con una sala multimedia y un auditorio.

Die Mediathek Voyelles, die nach wie vor die Zentralbibliothek von Charleville-Mézières ist, bewahrt sehr alte Sammlungen (vom Mittelalter bis zum 19. Jahrhundert) und Spezialbestände, insbesondere über Rimbaud und die Ardennen, auf. Sie bietet gedruckte und audiovisuelle Sammlungen in allen Bereichen und für alle Zielgruppen. Sie verfügt über einen Multimediaraum sowie einen Veranstaltungssaal.

