Exposition – Lorenzo Mattotti

Périgueux,Dordogne

Lorenzo Mattotti est illustrateur, peintre, auteur de bandes dessinées, affichiste, réalisateur. L’artiste aux multiples facettes, qui se définit aujourd’hui comme « auteur d’images », est invité par l’Agence culturelle départementale Dordogne-Périgord, en partenariat avec le Festival de la bande dessinée de Bassillac et Auberoche, à présenter une exposition personnelle à Périgueux..

2023-10-03 fin : 2023-12-22

2 Place Hoche Espace Culturel François Mitterrand

Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Lorenzo Mattotti is an illustrator, painter, comic book artist, poster artist and film director. The multi-faceted artist, who today defines himself as an « author of images », has been invited by the Agence culturelle départementale Dordogne-Périgord, in partnership with the Festival de la bande dessinée de Bassillac et Auberoche, to present a solo exhibition in Périgueux.

Lorenzo Mattotti es ilustrador, pintor, autor de cómics, cartelista y cineasta. Este artista polifacético, que hoy se define como « autor de imágenes », ha sido invitado por la Agence culturelle départementale Dordogne-Périgord, en colaboración con el Festival de la bande dessinée de Bassillac et Auberoche, a presentar una exposición individual en Périgueux.

Lorenzo Mattotti ist Illustrator, Maler, Comicautor, Plakatkünstler und Regisseur. Der facettenreiche Künstler, der sich heute als « Bildautor » bezeichnet, wurde von der Agence culturelle départementale Dordogne-Périgord in Zusammenarbeit mit dem Comicfestival Bassillac et Auberoche zu einer Einzelausstellung in Périgueux eingeladen.

