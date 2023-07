MIMOS : Rideaux – Ludor Citrik 2 Place Hoche Périgueux, 5 juillet 2023, Périgueux.

Périgueux,Dordogne

Un entre-sort dans les caves de l’espace culturel. Un spectacle clandestin qui n’est

pas annoncé dans ce programme. Au crépuscule, rendez-vous devant la custode

occulte. Quand un œil étincelant apparaîtra à travers l’embrasure et qu’une main

tentatrice t’invitera à passer l’entrebâillement, pose tes certitudes et traverse le

manteau d’Arlequin. Derrière, un destin commun. Nous formons le corps d’un

groupe et tentons alors de franchir les différents rideaux comme autant de portes

dont nous sommes les gonds. Aux bouts des couloirs, une issue, peut-être..

2023-07-05 fin : 2023-07-05 22:15:00. EUR.

2 Place Hoche

Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



An entre-sort in the cellars of the cultural center. A clandestine show that is not

in this program. At dusk, rendezvous in front of the occult

custode. When a glittering ?il appears through the doorway and a tempting hand

tempting hand invites you to step through the doorway, put down your certainties and cross the

harlequin?s coat. Behind, a common destiny. We form the body of a group

and attempt to pass through the various curtains like so many doors

of which we are the hinges. At the end of the corridors, a way out, perhaps.

Un entre-sort en los sótanos del centro cultural. Un espectáculo clandestino no

en este programa. Al anochecer, cita frente a la oculta

oculto. Cuando un ojo centelleante aparece por la puerta y una mano tentadora

mano tentadora le invita a atravesar el umbral de la puerta, deponga sus certezas y cruce el

manto del Arlequín. Detrás, un destino compartido. Formamos el cuerpo de un grupo

e intentamos atravesar los distintos telones como otras tantas puertas

de las que somos las bisagras. Al final de los pasillos, una salida, tal vez.

Ein Zwischenspiel in den Kellern des Kulturzentrums. Eine heimliche Aufführung, die nicht

nicht in diesem Programm angekündigt wurde. In der Abenddämmerung treffen wir uns vor der Kustodie

okkult. Wenn ein funkelndes Auge durch die Türöffnung auftaucht und eine Hand

lädt dich ein, durch den Türspalt zu treten

den Mantel des Harlekins. Dahinter liegt ein gemeinsames Schicksal. Wir bilden den Körper einer

wir sind eine Gruppe und versuchen, durch die verschiedenen Vorhänge zu gehen, die wie Türen sind

deren Angeln wir sind. Am Ende der Korridore gibt es vielleicht einen Ausweg.

