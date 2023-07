Récréations 2 Place Henri Verneuil Marseille 2e Arrondissement, 24 mai 2024, Marseille 2e Arrondissement.

Marseille 2e Arrondissement,Bouches-du-Rhône

Depuis 2021, les danseur·euse·s de la compagnie permettent par leurs performances surprises de faire le lien entre les enfants et les artistes..

2024-05-24 fin : 2024-05-25 . EUR.

2 Place Henri Verneuil Théâtre Joliette

Marseille 2e Arrondissement 13002 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Since 2021, the company’s dancers have been linking children and artists through their surprise performances.

Desde 2021, los bailarines de la compañía vinculan a niños y artistas a través de sus actuaciones sorpresa.

Seit 2021 ermöglichen die Tänzerinnen und Tänzer der Kompanie durch ihre überraschenden Auftritte eine Verbindung zwischen den Kindern und den Künstlern.

Mise à jour le 2023-07-12 par Ville de Marseille