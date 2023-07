Rhinocéros 2 Place Henri Verneuil Marseille 2e Arrondissement, 16 avril 2024, Marseille 2e Arrondissement.

Marseille 2e Arrondissement,Bouches-du-Rhône

En explorant la matière céramique – vulnérable et fragile – comme sujet, Bérangère Vantusso propose une adaptation singulière de l’œuvre d’Eugène Ionesco..

2024-04-16 fin : 2024-04-18 . EUR.

2 Place Henri Verneuil Théâtre Joliette

Marseille 2e Arrondissement 13002 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Bérangère Vantusso’s singular adaptation of Eugène Ionesco’s work takes the vulnerable, fragile material of ceramics as its subject.

La singular adaptación de Bérangère Vantusso de la obra de Eugène Ionesco toma como tema el material vulnerable y frágil de la cerámica.

Bérangère Vantusso erkundet das verletzliche und zerbrechliche Material Keramik als Thema und bietet eine einzigartige Adaption von Eugène Ionescos Werk.

Mise à jour le 2023-07-12 par Ville de Marseille