À la ligne 2 Place Henri Verneuil Marseille 2e Arrondissement, 22 mars 2024

Marseille 2e Arrondissement,Bouches-du-Rhône

Fidèle à son goût pour un théâtre du réel, Michel André puise dans ce texte de Joseph Ponthus la matière d’un spectacle où l’écriture poétique s’invente comme un remède à l’aliénation et à la précarité du temps volé..

2024-03-22 19:00:00 fin : 2024-03-23 . EUR.

2 Place Henri Verneuil Théâtre Joliette

Marseille 2e Arrondissement 13002 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Faithful to his taste for a theater of the real, Michel André draws from Joseph Ponthus?s text the material for a show in which poetic writing is invented as a remedy for alienation and the precariousness of stolen time.

Fiel a su gusto por el teatro de lo real, Michel André toma este texto de Joseph Ponthus como material para un espectáculo en el que la escritura poética se inventa como remedio contra la alienación y la precariedad del tiempo robado.

Michel André bleibt seiner Vorliebe für ein Theater des Realen treu und schöpft aus diesem Text von Joseph Ponthus das Material für eine Aufführung, in der sich die poetische Schrift als Heilmittel gegen die Entfremdung und die Prekarität der gestohlenen Zeit erfindet.

