Portraits sans paysages 2 Place Henri Verneuil Marseille 2e Arrondissement, 20 mars 2024, Marseille 2e Arrondissement.

Marseille 2e Arrondissement,Bouches-du-Rhône

Le Nimis groupe, collectif d’acteur·trice·s pour qui le terrain de l’investigation est devenu l’aire de jeu privilégiée, révèle dans une composition théâtrale inclassable la réalité des centres de rétention pour migrant·e·s..

2024-03-20 fin : 2024-03-21 . EUR.

2 Place Henri Verneuil Théâtre Joliette

Marseille 2e Arrondissement 13002 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Le Nimis groupe, a collective of actors for whom the field of investigation has become a privileged playground, reveals the reality of migrant detention centers in an unclassifiable theatrical composition.

El grupo Nimis, un colectivo de actores para los que el campo de la investigación se ha convertido en un terreno de juego privilegiado, desvela la realidad de los centros de internamiento de inmigrantes en una composición teatral inclasificable.

Die Nimis-Gruppe, ein Kollektiv von Schauspielern, für die das Untersuchungsgebiet zum bevorzugten Spielplatz geworden ist, enthüllt in einer unklassifizierbaren Theaterkomposition die Realität der Abschiebegefängnisse für Migrantinnen und Migranten.

Mise à jour le 2023-07-11 par Ville de Marseille