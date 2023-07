Sócrates (Gagner ou perdre mais toujours en démocratie) 2 Place Henri Verneuil Marseille 2e Arrondissement, 13 mars 2024, Marseille 2e Arrondissement.

Marseille 2e Arrondissement,Bouches-du-Rhône

Retraçant la vie du footballeur, l’auteur et metteur en scène Frédéric Sonntag imagine un échange entre deux figures emblématiques..

2024-03-13 fin : 2024-03-15 . EUR.

2 Place Henri Verneuil Théâtre Joliette

Marseille 2e Arrondissement 13002 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Retracing the life of the footballer, author and director Frédéric Sonntag imagines an exchange between two emblematic figures.

Retomando la vida del futbolista, el autor y director Frédéric Sonntag imagina un intercambio entre dos figuras emblemáticas.

Der Autor und Regisseur Frédéric Sonntag stellt sich einen Austausch zwischen zwei emblematischen Figuren vor, indem er das Leben des Fußballspielers nachzeichnet.

Mise à jour le 2023-07-11 par Ville de Marseille