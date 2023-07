Today is a beautiful day 2 Place Henri Verneuil Marseille 2e Arrondissement, 17 février 2024, Marseille 2e Arrondissement.

Marseille 2e Arrondissement,Bouches-du-Rhône

Youness Aboulakoul, danseur et chorégraphe, explore les limites des différents médiums artistiques, en élaborant des œuvres expérimentales et pluridisciplinaires..

2 Place Henri Verneuil Théâtre Joliette

Marseille 2e Arrondissement 13002 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur



Dancer and choreographer Youness Aboulakoul explores the limits of different artistic media, creating experimental, multidisciplinary works.

El bailarín y coreógrafo Youness Aboulakoul explora los límites de los distintos medios artísticos, creando obras experimentales y multidisciplinares.

Youness Aboulakoul, Tänzer und Choreograph, erforscht die Grenzen der verschiedenen künstlerischen Medien, indem er experimentelle und multidisziplinäre ?uvres erarbeitet.

