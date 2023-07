Le signal du promeneur 2 Place Henri Verneuil Marseille 2e Arrondissement, 30 janvier 2024, Marseille 2e Arrondissement.

Marseille 2e Arrondissement,Bouches-du-Rhône

Face à la fatalité morose qui voudrait que le monde soit condamné, le Raoul Collectif oppose une inextinguible soif de vivre..

2024-01-30 fin : 2024-02-03 . EUR.

2 Place Henri Verneuil Théâtre Joliette

Marseille 2e Arrondissement 13002 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Faced with the gloomy fatality that would have the world doomed, the Raoul Collectif counters with an inextinguishable thirst for life.

Frente a la sombría fatalidad que condenaría al mundo, el Raoul Collectif contraataca con una sed de vida inextinguible.

Das Raoul Collective setzt dem trüben Schicksal, dass die Welt dem Untergang geweiht ist, einen unauslöschlichen Lebensdurst entgegen.

