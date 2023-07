Paying for it – La Brute 2 Place Henri Verneuil Marseille 2e Arrondissement, 5 décembre 2023, Marseille 2e Arrondissement.

Ne s’interdisant aucun terrain d’investigation, les membres du collectif La Brute ont mené une véritable enquête à la rencontre des travailleur·euse·s du sexe..

The members of the La Brute collective took no holds barred in their investigations, and conducted a real survey of sex workers.

Los miembros del colectivo La Brute no han dejado piedra sobre piedra en su investigación sobre las trabajadoras del sexo.

Die Mitglieder des Kollektivs La Brute haben sich kein Gebiet für ihre Untersuchungen ausgespart und eine echte Untersuchung durchgeführt, um Sexarbeiter/innen zu treffen.

