Andy’s Gone – Entre nous les murs, épisode 1 2 Place Henri Verneuil Marseille 2e Arrondissement, 14 novembre 2023, Marseille 2e Arrondissement.

Marseille 2e Arrondissement,Bouches-du-Rhône

Andy’s Gone est une adaptation libre du mythe d’Antigone..

2023-11-14 fin : 2023-11-15 . EUR.

2 Place Henri Verneuil Théâtre Joliette

Marseille 2e Arrondissement 13002 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Andy’s Gone is a free adaptation of the Antigone myth.

Andy’s Gone es una adaptación libre del mito de Antígona.

Andy?s Gone ist eine freie Adaption des Antigone-Mythos.

