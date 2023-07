Les Vagues 2 Place Henri Verneuil Marseille 2e Arrondissement, 3 octobre 2023, Marseille 2e Arrondissement.

Marseille 2e Arrondissement,Bouches-du-Rhône

La metteuse en scène et marionnettiste Élise Vigneron vogue sur Les Vagues de Virginia Woolf en mettant en scène des personnages de glace traversés par le temps et la mer. Fondant à choeur.. Enfants

2023-10-03 19:00:00 fin : 2023-10-04 . EUR.

2 Place Henri Verneuil Théâtre Joliette

Marseille 2e Arrondissement 13002 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Director and puppeteer Élise Vigneron sails on Virginia Woolf’s The Waves, staging ice characters crossed by time and the sea. Melting with chorus.

La directora y titiritera Élise Vigneron navega sobre Las olas de Virginia Woolf, dando vida a personajes de hielo atravesados por el tiempo y el mar. Fundiéndose con el coro.

Die Regisseurin und Puppenspielerin Élise Vigneron segelt durch Virginia Woolfs Die Wellen, indem sie Figuren aus Eis in Szene setzt, die von der Zeit und dem Meer durchquert werden. Im Chor schmelzend.

Mise à jour le 2023-06-21 par Ville de Marseille