En prévision de la fin du monde et de la création d’un nouveau 2 Place Henri Verneuil, 9 mai 2023, Marseille 2e Arrondissement. Pauline Sales propose une pièce étonnante et engagée sur les sujets existentiels qui touchent la jeune génération..

Marseille 2e Arrondissement 13002 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Pauline Sales offers a surprising and committed play on existential subjects that affect the young generation. Pauline Sales ofrece una obra sorprendente y comprometida sobre las cuestiones existenciales que afectan a las jóvenes generaciones. Pauline Sales bietet ein erstaunliches und engagiertes Stück über existenzielle Themen, die die junge Generation bewegen. Mise à jour le 2023-02-07 par Ville de Marseille

