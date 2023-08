Atelier création de bracelets 2, place Georges Hubert Crocq, 30 août 2023, Crocq.

Crocq,Creuse

Atelier création bracelets à la bibliothèque de Crocq!

Places limités donc inscription obligatoire par mail :

bibliothequedecrocq@orange.fr.

2023-08-30 fin : 2023-08-30 . .

2, place Georges Hubert Bibliothèque de Crocq

Crocq 23260 Creuse Nouvelle-Aquitaine



Bracelet-making workshop at the Crocq library!

Places are limited, so please register by e-mail :

bibliothequedecrocq@orange.fr

¡Taller de fabricación de pulseras en la biblioteca Crocq!

Las plazas son limitadas, así que inscríbase por correo electrónico :

bibliothequedecrocq@orange.fr

Armbänder in der Bibliothek von Crocq!

Begrenzte Plätze, daher ist eine Anmeldung per E-Mail erforderlich:

bibliothequedecrocq@orange.fr

Mise à jour le 2023-08-23 par Marche et Combraille en Aquitaine