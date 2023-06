Atelier danse 2 Place Georges Clemenceau Oloron-Sainte-Marie, 10 juillet 2023, Oloron-Sainte-Marie.

Oloron-Sainte-Marie,Pyrénées-Atlantiques

Le service culture et patrimoine, la Compagnie Keat Beck et le Centre Communal d’Action Sociale vous proposent un atelier danse.

Ouverte aux habitant(e)s Oloronais(e)s ainsi que pour ceux et celles des communes voisines.

Aucune inquiétude ! Nul besoin d’avoir de compétence particulière ni un jeune âge.

Venez juste partager des bons moments et redécouvrir l’art de la danse sous un autre angle.

Sur inscription, auprès du Centre Communal d’Action Sociale..

2023-07-10 à ; fin : 2023-07-13 12:00:00. EUR.

2 Place Georges Clemenceau Centre Communal d’Action Sociale

Oloron-Sainte-Marie 64400 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



The culture and heritage department, the Compagnie Keat Beck and the Centre Communal d’Action Sociale offer a dance workshop.

Open to residents of Oloron and neighboring towns.

No need to worry! You don’t need to have any special skills or be young.

Just come and share a good time and rediscover the art of dance from another angle.

Please register with the Centre Communal d’Action Sociale.

El departamento de cultura y patrimonio, la Compagnie Keat Beck y el Centre Communal d’Action Sociale organizan un taller de danza.

Abierto a los habitantes de Oloron y los municipios vecinos.

No se preocupe No es necesario tener conocimientos especiales ni ser joven.

Sólo tienes que venir a pasar un buen rato y redescubrir el arte de la danza desde un ángulo diferente.

Inscríbete en el Centro Comunal de Acción Social.

Die Abteilung Kultur und Kulturerbe, die Compagnie Keat Beck und das Centre Communal d’Action Sociale bieten Ihnen einen Tanzworkshop an.

Offen für alle Einwohner/innen von Oloron sowie für diejenigen der Nachbargemeinden.

Sie brauchen sich keine Sorgen zu machen! Sie müssen weder über besondere Fähigkeiten noch über ein junges Alter verfügen.

Kommen Sie einfach vorbei, um schöne Momente zu teilen und die Kunst des Tanzes aus einem anderen Blickwinkel wiederzuentdecken.

Anmeldung beim Centre Communal d’Action Sociale.

Mise à jour le 2023-05-24 par Office de Tourisme du Haut-Béarn