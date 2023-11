Raquettes sous les étoiles en Pyrénées béarnaises 2 Place François Sarraille Bedous, 15 février 2024, Bedous.

Bedous,Pyrénées-Atlantiques

À la tombée de la nuit chaussez vos raquettes pour suivre Gilles, professionnel diplômé, votre guide tout au long de la soirée au cœur de la vallée d’Aspe. En petits groupes de 5 à 15 personnes, à partir de 8ans.

Raquettes à neige et bâtons fournis.

Prévoir gants, vêtements chauds et chaussures fermées imperméables.

Repas non fourni, prévoir un pique-nique.

Le jeudi en période de vacances scolaires, en vallée d’Aspe.

RDV devant l’Office de Tourisme à Bedous..

As night falls, strap on your snowshoes and follow Gilles, a qualified professional, as he guides you through the evening in the heart of the Aspe Valley. Small groups of 5 to 15 people, ages 8 and up.

Snowshoes and poles supplied.

Please bring gloves, warm clothing and closed waterproof boots.

Meal not provided. Bring your own picnic.

Thursdays during school vacations, in the Vallée d’Aspe.

RDV in front of the Bedous Tourist Office.

Al caer la noche, ponte las raquetas de nieve y sigue a Gilles, un profesional cualificado, mientras te guía por la noche en el corazón del Valle de Aspe. En pequeños grupos de 5 a 15 personas, a partir de 8 años.

Se proporcionan raquetas de nieve y bastones.

Traiga guantes, ropa de abrigo y calzado impermeable cerrado.

No se proporciona almuerzo, así que traiga un picnic.

Los jueves durante las vacaciones escolares, en el Valle de Aspe.

Punto de encuentro frente a la Oficina de Turismo de Bedous.

Bei Einbruch der Dunkelheit ziehen Sie Ihre Schneeschuhe an und folgen dem diplomierten Profi Gilles, der Sie durch den Abend im Herzen des Aspe-Tals führt. In kleinen Gruppen von 5 bis 15 Personen, ab 8 Jahren.

Schneeschuhe und Stöcke werden gestellt.

Handschuhe, warme Kleidung und geschlossene, wasserfeste Schuhe mitbringen.

Mahlzeiten werden nicht gestellt, Picknick mitbringen.

Donnerstags während der Schulferien im Aspe-Tal.

Treffpunkt vor dem Tourismusbüro in Bedous.

