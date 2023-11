Balade accompagnée en raquettes en vallée d’Aspe 2 Place François Sarraille Bedous, 27 janvier 2024, Bedous.

Bedous,Pyrénées-Atlantiques

Balades en raquettes en vallée d’Aspe par groupes de 5 à 15 personnes.

Le circuit sélectionné par le professionnel diplômé qui vous accompagnera dépendra de l’enneigement : Parc National des Pyrénées, autour de Lescun ou sur d’autres secteurs de vallée.

Raquettes à neige et bâtons fournis.

Prévoir gants, vêtements chauds et chaussures fermées imperméables, protection solaire, encas et bouteille d’eau.

Tous les jeudis et samedis après-midi de l’hiver, durée 2h30-3h.

Sur réservation, à partir de 8 ans.

Rendez-vous à l’Office de Tourisme de Bedous (autre rendez-vous possible sur demande pour les séjournant en haute vallée)..

2024-01-27 fin : 2024-01-27 17:00:00. EUR.

2 Place François Sarraille Office de Tourisme

Bedous 64490 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Snowshoe outings in the Aspe valley for groups of 5 to 15 people.

The route selected by the qualified professional accompanying you will depend on the snow conditions: Pyrenees National Park, around Lescun or in other parts of the valley.

Snowshoes and poles provided.

Bring gloves, warm clothing and waterproof closed shoes, sun protection, snacks and a bottle of water.

Every Thursday and Saturday afternoon in winter, duration 2h30-3h.

Reservations required, ages 8 and up.

Meeting point at Bedous Tourist Office (other meeting points available on request for those staying in the Haute Vallée).

Salidas con raquetas de nieve en el Valle de Aspe en grupos de 5 a 15 personas.

La ruta seleccionada por el profesional cualificado que le acompañará dependerá de las condiciones de la nieve: Parque Nacional de los Pirineos, alrededor de Lescun o en otras partes del valle.

Se proporcionan raquetas de nieve y bastones.

Traiga guantes, ropa de abrigo y calzado impermeable cerrado, protección solar, tentempiés y una botella de agua.

Todos los jueves y sábados por la tarde en invierno, duración 2h30-3h.

Reserva obligatoria a partir de 8 años.

Punto de encuentro en la Oficina de Turismo de Bedous (otros puntos de encuentro disponibles previa petición para los que se alojen en el Haute Vallée).

Schneeschuhwanderungen im Aspe-Tal in Gruppen von 5 bis 15 Personen.

Die von dem diplomierten Fachmann, der Sie begleitet, ausgewählte Route hängt von den Schneeverhältnissen ab: Nationalpark der Pyrenäen, rund um Lescun oder in anderen Talabschnitten.

Schneeschuhe und Stöcke werden gestellt.

Bitte bringen Sie Handschuhe, warme Kleidung und geschlossene, wasserfeste Schuhe, Sonnenschutz, Snacks und eine Flasche Wasser mit.

Jeden Donnerstag- und Samstagnachmittag im Winter, Dauer 2,5-3 Stunden.

Mit Reservierung, ab 8 Jahren.

Treffpunkt: Tourismusbüro in Bedous (auf Anfrage ist ein anderer Termin möglich für diejenigen, die sich im Hochtal aufhalten).

Mise à jour le 2023-11-22 par Office de Tourisme du Haut-Béarn