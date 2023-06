Voir les rapaces 2 Place François Sarraille Bedous, 17 juin 2023, Bedous.

Bedous,Pyrénées-Atlantiques

Rendez-vous en fin de journée à l’Office de Tourisme à Bedous avec un accompagnateur spécialisé qui vous conduira jusqu’au site d’observation à Biscarce ou à Lées-Athas (Esquit). Après une première présentation de différentes espèces de rapaces, émerveillez vous en observant vautours et milans.

Matériel d’observation fourni.

Activité idéale pour les familles.

Départ assuré à partir de 6 inscrits..

2023-06-17 à ; fin : 2023-06-17 19:30:00. EUR.

2 Place François Sarraille

Bedous 64490 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Meet up at the end of the day at the Tourist Office in Bedous with a specialist guide who will take you to the observation site in Biscarce or Lées-Athas (Esquit). After an initial introduction to different species of birds of prey, marvel at the sight of vultures and kites.

Observation equipment provided.

Ideal for families.

Departure guaranteed for groups of 6 or more.

Reúnase al final del día en la Oficina de Turismo de Bedous con un guía especializado que le llevará al lugar de observación de Biscarce o Lées-Athas (Esquit). Tras una presentación inicial de las diferentes especies de aves rapaces, le sorprenderá ver buitres y milanos.

Se proporciona el equipo de observación.

Actividad ideal para familias.

Salida garantizada a partir de las 6 inscritas.

Treffen Sie sich am Ende des Tages am Office de Tourisme in Bedous mit einem spezialisierten Begleiter, der Sie zum Beobachtungsort in Biscarce oder in Lées-Athas (Esquit) bringt. Nach einer ersten Vorstellung der verschiedenen Greifvogelarten werden Sie sich wundern, wenn Sie Geier und Milane beobachten.

Beobachtungsmaterial wird zur Verfügung gestellt.

Diese Aktivität ist ideal für Familien.

Abfahrt ab 6 Teilnehmern.

