L’Opéra en scène – Pierre Réach joue Beethoven 2 Place Ernest Reyer Marseille 1er Arrondissement, 31 mars 2024, Marseille 1er Arrondissement.

Marseille 1er Arrondissement,Bouches-du-Rhône

L’Opéra de Marseille et Marseille Concerts vous proposent « L’Opéra en scène » – Pierre Réach joue Beethoven. Rendez-vous dimanche 31 mars..

2024-03-31 11:00:00 fin : 2024-03-31 . EUR.

2 Place Ernest Reyer Opéra de Marseille

Marseille 1er Arrondissement 13001 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



The Opéra de Marseille and Marseille Concerts present « L’Opéra en scène » – Pierre Réach plays Beethoven. See you on Sunday March 31.

La Opéra de Marseille y Marseille Concerts le proponen « L’Opéra en scène » – Pierre Réach interpreta a Beethoven. Nos vemos el domingo 31 de marzo.

Die Oper von Marseille und Marseille Concerts präsentieren Ihnen « L’Opéra en scène » – Pierre Réach spielt Beethoven. Termin: Sonntag, 31. März.

Mise à jour le 2023-07-11 par Ville de Marseille