La Traviata – Giuseppe Verdi 2 Place Ernest Reyer Marseille 1er Arrondissement, 6 février 2024, Marseille 1er Arrondissement.

Marseille 1er Arrondissement,Bouches-du-Rhône

Inspiré de La Dame aux camélias d’Alexandre Dumas fils, La Traviata allie la profondeur des sentiments à l’efficacité dramatique d’une partition de génie..

2024-02-06 20:00:00 fin : 2024-02-06 . EUR.

2 Place Ernest Reyer Opéra de Marseille

Marseille 1er Arrondissement 13001 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Inspired by Alexandre Dumas fils?s La Dame aux camélias, La Traviata combines depth of feeling with the dramatic effectiveness of a score of genius.

Inspirada en La Dame aux camélias de Alexandre Dumas fils, La Traviata combina la profundidad del sentimiento con la eficacia dramática de una partitura de genio.

Inspiriert von Alexandre Dumas Sohns « Die Kameliendame » verbindet La Traviata die Tiefe der Gefühle mit der dramatischen Wirksamkeit einer genialen Partitur.

Mise à jour le 2023-06-09 par Ville de Marseille