Orchestre Philharmonique de Marseille – Tchaïkovski, Mozart 2 Place Ernest Reyer Marseille 1er Arrondissement, 15 octobre 2023, Marseille 1er Arrondissement.

Marseille 1er Arrondissement,Bouches-du-Rhône

Tchaïkovski et Mozart seront à l’honneur à l’Opéra de Marseille..

2023-10-15 16:00:00 fin : 2023-10-15 . EUR.

2 Place Ernest Reyer Opéra de Marseille

Marseille 1er Arrondissement 13001 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur



Tchaikovsky and Mozart take center stage at the Opéra de Marseille.

Chaikovski y Mozart protagonizan la Ópera de Marsella.

Tschaikowsky und Mozart werden an der Oper von Marseille gefeiert.

