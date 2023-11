Comprendre et utiliser les réseaux sociaux 2 place Emile Colongin Grillon, 29 novembre 2023, Grillon.

Grillon,Vaucluse

Facebook, WhatsApp …

pour garder le contact avec ses amis et sa famille (messages écrits, messages audio, vidéos, visio)

partager ses passions

Nous essaierons de vous guider et de vous conseiller..

2023-11-29

2 place Emile Colongin Maison Milon

Grillon 84600 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur



Facebook, WhatsApp …

keep in touch with friends and family (text messages, audio messages, videos, video)

share your passions

We’ll do our best to guide and advise you.

Facebook, WhatsApp …

mantente en contacto con tus amigos y familiares (mensajes de texto, audio, vídeo)

comparte tus pasiones

Haremos todo lo posible para guiarte y aconsejarte.

Facebook, WhatsApp …

um mit Freunden und Familie in Kontakt zu bleiben (Textnachrichten, Audionachrichten, Videos, Videotelefonie)

seine Leidenschaften mit anderen zu teilen

Wir werden versuchen, Sie anzuleiten und zu beraten.

